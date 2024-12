MN - Milan, elongazione al flessore sinistro per Leao. Nuovo controllo tra una settimana

vedi letture

Dopo l'infortunio di ieri contro l'Hellas Verona, che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante il primo, Rafael Leao si è sottoposto ad alcuni esami strumentali da cui è emersa una elongazione al flessore sinistro. Verrà fatto un nuovo controllo con risonanza fra una settimana per capire come evolverà la situazione del muscolo dell'attaccante portoghese.

Quando potrebbe rientrare Leao? Tutto dipenderà da come andrà il controllo della prossima settimana. Anche dalla risonanza dovessero arrivare notizie positive, il portoghese salterà sicuramente la sfida del 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Dunque come data di rientro si guarda alla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara