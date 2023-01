Infortunio Calabria, nelle prossime ore accertamenti per il terzino

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

A pochi minuti dalla fine della partita, Davide Calabria, per intercettare un tiro di Basic, è stato colpito dal centrocampista della Lazio che lo ha colpito in pieno. Terzino destro uscito dal campo molto dolorante, faticando ad appoggiare il piede destro sul terreno di gioco. Nelle prossime ore ci saranno accertamenti per il giocatore.