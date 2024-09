Infortunio shock per Malinovskyi alla caviglia. Compagni e avversari con le mani fra i capelli

Bruttissimo infortunio per Ruslan Malinovskyi al 3' minuto del secondo tempo di Venezia-Genoa, con il punteggio che a momento era ancora fissato sullo 0-0. Grande preoccupazione in campo di giocatori e tifosi, con gli stessi giocatori del Venezia che hanno subito richiamato l'attenzione dei sanitari per velocizzare le operazioni, con le mani fra i capelli.

In una normale azione difensiva infatti, l'ucraino nel liberare l'area ha messo male la gamba destra, quella d'appoggio e dalle immagini si vede la caviglia che gira in maniera decisamente innaturale. Il giocatore è uscito in barella fra gli applausi di tutto lo stadio.