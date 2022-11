Inghilterra, Southgate: "Rimarrò sempre quello che ha perso contro l'Italia"

MilanNews.it

In una intervista concessa a Repubblica, Gareth Southgate ripercorre una delle notti peggiori della sua vita, quella che ha regalato l'Europeo all'Italia di Roberto Mancini contro la sua Inghilterra: "Rimane una sconfitta che porterò con me, per tutta la vita. Per molti rimarrò sempre “quello dell’Europeo”, anche se quest’anno dovessi vincere il Mondiale. Il nostro problema è stato passare in vantaggio dopo due minuti, in un torneo dove avevamo subìto un solo gol. Allora, subconsciamente, abbiamo smesso di pressare alti e di tenere la palla. L’1-1 (di Bonucci, ndr) ha ribaltato la psicologia della partita".