Inglese: “Tifavo il Milan di Ancelotti, una gioia la vittoria contro la Juve a Manchester”

Roberto Inglese ha concesso una lunga intervista a ’La Gazzetta dello Sport’, intervista nella quale ha menzionato anche il Milan: "Per chi facevo il tifo? Per il Milan di Ancelotti, quello del 2002-03 indimenticabile. La semifinale di ritorno contro l’Inter, in Champions: gol di Sheva, pareggio di Martins, sofferenza infinita. E poi la gioia a Old Trafford contro la Juve".