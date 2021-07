Ieri le visite mediche e l'idoneità sportiva, oggi la firma sul contratto: è iniziata ufficialmente l'avventura rossonera del senegalese Fodé Ballo-Touré, prelevato dal Monaco per 4,2 milioni più altri 500mila euro di bonus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani il giovane terzino sinistro è atteso a Milanello per il primo allenamento.