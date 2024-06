Iniziata la prima fase della campagna abbonamenti 2024-2025 del Milan: le info

vedi letture

AC Milan presenta la campagna abbonamenti 2024/25, nel 125esimo anno di fondazione del Club che verrà celebrato il prossimo 16 dicembre. A partire da mercoledì 12 giugno i tifosi rossoneri potranno riservare il loro posto a San Siro dove vivere da protagonisti tutte le emozioni della nuova stagione. I titolari dell’abbonamento potranno assistere alle 19 partite casalinghe del Milan, accedere ad una fase di vendita dedicata per tutte le partite di Champions League, oltre che usufruire di sconti esclusivi in tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot.



MODALITÀ DI ACQUISTO

In continuità rispetto agli anni precedenti, sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2024/25 online su acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket, nelle seguenti modalità:

Conferma posto: a partire da mercoledì 12 giugno alle ore 12:00 e fino alle ore 23:59 del 26 giugno, gli abbonati della stagione 2023/24 potranno confermare il proprio posto, con un listino prezzi esclusivo.

Cambio posto: a partire da venerdì 28 giugno alle ore 12:00 e fino alle ore 23:59 del 30 giugno, gli abbonati della scorsa stagione che non hanno confermato il loro vecchio posto, possono cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili

Waiting List: a partire dal 1° luglio alle ore 17:00 e fino al 3 luglio alle ore 23:59, i tifosi che al termine della campagna abbonamenti 2023/24 si erano iscritti alla “Waiting List” potranno sottoscrivere la tessera stagionale 2024/25, scegliendo un posto tra quelli disponibili, avendo a disposizione un listino dedicato.

Vendita libera: a partire dal 5 luglio alle ore 12:00 inizia la fase di vendita libera, fino all’esaurimento degli abbonamenti.



ABBONAMENTI FAMILY, UNDER E SENIOR

Tornano anche gli abbonamenti per la Tribuna Family nel Primo Anello Verde: parte dei settori sono riservati all’acquisto delle tessere in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a due abbonamenti Under16 e/o Under6. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan e nei punti fisici Vivaticket. Tariffe speciali anche per le tessere stagionali riservate agli Under25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale e per gli Over65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

CLUB 1899

AC Milan conferma l’iniziativa VIP Hospitality, offrendo la possibilità di acquistare l’abbonamento “Club 1899”, per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle.



CRN

Per la sottoscrizione dell’abbonamento AC Milan 2024/25 è necessario essere in possesso della CRN Card in corso di validità e di un documento d’identità, richiesto anche per i minori. L’abbonamento viene infatti caricato sulla CRN, indispensabile per accedere allo stadio. Inoltre, è possibile cedere il diritto d’accesso di qualsiasi partita ad un altro titolare di carta CRN.

“125 VOLTE INSIEME”

Ogni partita della prossima stagione farà parte di una storia lunga 125 anni. Gli abbonati saranno come gli alunni di una classe che non sarà dimenticata: “La classe del 125°”. È questo il concept creativo al centro della campagna abbonamenti del Milan per la stagione 24/25 e si sviluppa come un annuario con leggende e tifosi, in cui i vari protagonisti rappresenteranno le anime dell'esperienza allo stadio, la multiculturalità e l'unità dei rossoneri. “La classe del 125°” è la storia di un gruppo di tifosi che riempirà San Siro e ogni sostenitore entrerà a far parte della storia del Milan, ciascuno a modo suo. In occasione del lancio di “125 volte insieme”, sarà svelato per la prima volta il logo che accompagnerà tutte le speciali iniziative relative al 125esimo anniversario che il Club svilupperà durante tutta la stagione. La campagna abbonamenti AC Milan 2024/25 sarà on air a partire da mercoledì 12 giugno sui canali digitali del Club, in TV e con una pianificazione Digital Out of Home sia in superficie che in metropolitana in tutta la città di Milano.