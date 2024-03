Iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Verona-Milan: le info

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Milan, valida per la 29a giornata di Serie A TIM 2023/24 e in programma domenica 17 marzo (ore 15), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul sito Vivaticket dalle ore 10 di martedì 5 marzo in prelazione riservata ai soli possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC e dalle ore 15 di venerdì 8 marzo in vendita libera.

Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è Vivaticket o hellasverona.vivaticket.it. L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie in quanto talvolta si tratta di biglietti contraffatti o non validi.

SETTORE OSPITI - CURVA NORD

Dalle ore 15 di venerdì 8 marzo: in vendita nel sito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale consultabili QUI al costo di euro 45€ compresi diritti di prevendita.

Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con determina n.11 del 06/03/24, l’acquisto dei biglietti per i residenti in tutte le regioni, ad esclusione del Veneto, sarà limitato al solo settore Ospiti senza obbligo di tessera del tifoso. I residenti fuori dalla regione Veneto non potranno acquistare altri settori (salvo possessori tessera ‘Non vi lasceremo mai’ di Hellas Verona FC).

I titoli d’ingresso per il settore ospiti saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 16 marzo secondo normativa e salvo esaurimento.

Si avvisa inoltre che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Per motivi di ordine pubblico, Hellas Verona FC consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi del Milan residenti in Veneto.

Si invita ad esibire nei punti vendita un documento di identità in originale per ogni titolo da acquistare.