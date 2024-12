Insulti razzisti a Singo dopo il brutto scontro con Donnarumma: il comunicato del Monaco

Nella serata di ieri Wilfried Singo, esterno del Monaco, è stato protagonista di un brutto scontro di gioco con Gianluigi Donnarumma. Una tacchettata, rifilata al portiere del Paris Saint-Germain che era in uscita, che ha sfigurato il volto dell'estremo difensore della nostra Nazionale. Le immagini hanno fatto il giro del web e sui social in tanti si sono scagliati contro l'ex Torino. Si è sfociato, però, nel più becero razzismo. Singo è stato preso di mira su Instagram e ha ricevuto parecchi insulti a sfondo razzista.

Anche il Monaco, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso il massimo sostegno a Singo: "L'AS Monaco condanna con la massima fermezza le inaccettabili dichiarazioni razziste rivolte sui social network a Wilfried Singo dopo la partita di ieri sera contro il Paris Saint-Germain . Questi comportamenti non trovano spazio nello sport, né dentro né fuori dal campo, e sono in totale contraddizione con i valori che il Club difende. Il club dà il suo pieno sostegno a Wilfried".

In mattinata sono arrivate le scuse da parte di Singo. Tramite Instagram l'esterno del Monaco, scrivendo anche in italiano (quattro anni al Torino tra il 2019 e il 2023), si è espresso così: "Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione".