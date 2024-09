Inter, Antonello: "Nei prossimi giorni, come previsto, ci incontreremo con il sindaco Sala per la questione stadio"

"La questione stadio? Ci incontreremo col sindaco come previsto nei prossimi giorni. Possibilità effettiva che l'Inter possa rimanere a San Siro? Non ci sono ancora risposte certe". A parlare così, al termine dell'odierna Assemblea di Lega, andata in scena presso la sede a Milano in via Rosellini, è stato direttamente l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello.

Il dirigente nerazzurro, incalzato dai giornalisti presenti, ha avuto modo rispondere brevemente al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri aveva sottolineato qualche perplessità dal suo punto di vista sull'iscrizione al campionato di alcuni club: "L'Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo", le parole di Antonello al termine dell'Assemblea