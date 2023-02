Inter, Brozovic e Handanovic in gruppo. Nessun infortunato ora per Inzaghi

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun intoppo dell'ultimo minuto: nella seduta di oggi, Marcelo Brozovic e Samir Handanovic sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il croato - riferisce Sky Sport - non ha preso parte soltanto alla partitella finale, ma qualora non dovessero emergere nuove criticità verrà convocato per il derby in programma domenica sera. Da escludere, ad ogni modo, una sua presenza nell'undici titolare: l'ex Dinamo Zagabria sarà al massimo in panchina.