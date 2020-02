Inter e Inter, un girone fa l'esordio di Theo in rossonero

Domenica sera il Milan affronterà il derby contro l'Inter. Un girone fa, il 21 settembre, ci fu l'esordio in gare ufficiali di Theo Hernandez con la maglia del Milan. Marco Giampaolo fece subentrare l'esterno francese al posto di Ricardo Rodriguez: da allora, ad esclusione della sfida esterna contro l'Atalanta dove era squalificato, l'ex Real Madrid ha sempre giocato titolare, sia in campionato che in Coppa Italia.