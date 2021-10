Inter e Milan, si sblocca l'iter per il nuovo stadio? Tuttosport: "Possibile svolta dopo le elezioni"

La svolta, attesa da tempo da Inter e Milan, dovrebbe arrivare dopo le elezioni comunali. Una volta incassata la riconferma, che non sembra in discussione, il sindaco Sala dovrebbe accelerare sulla via della realizzazione del nuovo San Siro, sbloccando l'impasse burocratica degli ultimi mesi. Difficoltà che sono comuni a molti altri club italiani: nel nostro Paese - sottolinea Tuttosport - sono stati edificati appena tre stadi nuovi: Torino (Juventus), Udine e Frosinone. L'Atalanta sta invece completando i lavori del suo Gewiss Stadium. Nello stesso periodo, in Europa, hanno visto la luce ben 153 nuovi impianti.