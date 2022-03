Inter, esami strumentali negativi per Brozovic. De Vrij salta il Torino

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha comunicato che nella mattinata di oggi sono stati eseguiti gli esami strumentali per Marcelo Brozovic. I controlli hanno avuto esito negativo e quindi non hanno lasciato strascichi sul polpaccio del giocatore croato. Per quanto riguarda Stefan De Vrij invece, è stata diagnostica una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma è certo che l’olandese non ci sarà domenica a Torino. Molto probabilmente la lesione lo porterà anche a saltare il successivo turno di campionato in casa con la Fiorentina, e a qual punto interverrebbe la sosta per la Nazionale e così avrebbe tempo per recuperare senza fretta.