Inter in vantaggio dopo la Supercoppa, Bergomi: "Imperdonabile pensarla così"

Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter e ormai noto opinionista televisivo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha risposto così alla domanda rivoltagli sul fatto che i nerazzurri siano avvantaggiati dalla recente vittoria in Supercoppa e in generale da un momento più favorevole rispetto a quello del Milan: "Sarebbe imperdonabile pensarla così. Bisogna resettare tutto. Il derby si vince nel momento esatto in cui non accetti l’idea di perderlo. Non conta il momento, ma la voglia, la motivazione"