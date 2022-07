Inter, Marotta: "Amareggiati per il secondo posto in campionato"

L'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta presenta la stagione 2022/23 dell'Inter: "Prima di parlare del presente e del futuro, vorrei parlare della scorsa stagione, che definirei agrodolce: abbiamo arricchito la bacheca di due trofei ma il secondo posto in campionato ci lascia amareggiati. Deve essere un monito per il futuro e per la stagione che verrà. Volevo portare i saluti del presidente Zhang, che non è presente. La prima grande novità della stagione è il rinnovo del nostro allenatore, che ha dato soddisfazione a ogni componente. Ha dimostrato coi fatti di essere ampiamente all'altezza di una sfida così importante e di essere all'altezza dei migliori allenatori in circolazione" riporta tuttomercatoweb.com.