Inter, Marotta: "Per 70' avevamo dimostrato di poter vincere il derby di ritorno"

DAZN ha presentato lo speciale sul derby di ritorno del 5 febbraio 2022, vinto dal Milan grazie alla doppietta di Giroud, intitolato "Il duello più bello degli ultimi tempi, una battaglia fino all'ultimo secondo. E il momento che ha cambiato tutto: il gol di Giroud. Inter-Milan vista da chi l'ha vissuta".

Ecco l'intervento di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter: "L'1-2 col Milan è stato sicuramente l'elemento più affascinante di questa stagione sportiva. Per 70 minuti, a giudizio di critici, anche i più severi, avevamo dimostrato di essere i vincenti di questa partita. Si dice mors tua vita mea, non abbiamo azzannato il campionato e dopo abbiamo fatto 7 punti in 7 partite, l’analisi cruda di un periodo che poi ha inciso nel nostro percorso e destino finale. Il Milan è stato bravo a sfruttare il suo trend positivo, aumentando certezza e consapevolezza in quello che stavano facendo.