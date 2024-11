Inter, Marotta risponde a Scaroni: "Milan unica squadra di Milano? Auguro anche a lui la seconda stella"

Ieri sera, durante un evento per i 125 anni del Milan, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato: "Io sono Vicentino, sono arrivato a Milano a fare la Bocconi (l’università, ndr). Vengo qui e mi perdevo per strada, non ricordavo bene dove fosse San Babila. Pensare che dopo tanti anni sono presidente dell’unica squadra di Milano, diciamo la verità: a Milano ce n’è solo una, vera. Mi dà un’emozione incredibile. Pensare che sono presidente ormai da quasi sette anni, sono un presidente di lungo corso, ho avuto il privilegio di festeggiare i 120 anni di storia del Milan e oggi i 125 anni. Questo libro è meraviglioso, l’ho visto ieri sera per la prima volta ed è una novità anche per me. È pieno di fotografie meravigliose che anche per me, che il Milan un po’ lo conosco, rappresentano tante cose nuove e belle. Va comprato e tenuto in una teca”.

Nella giornata di oggi, è arrivata la risposta di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, dopo aver ritirato il Premio Liedholm: "Scaroni ha detto che rappresenta l'unica squadra di Milano? Dipende da che punto di vista - riporta sportmediaset.it - . Se l'unica squadra di Milano è rappresentata da lui è perché noi rappresentiamo qualcosa di ancora superiore. Ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Sulla mia cravatta ci sono due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan...".