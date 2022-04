Inter-Milan, 2-0 all'intervallo: i rossoneri pagano la solita imprecisione in avanti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Primi quarantacinque minuti a due facce per i rossoneri: subito sotto con il destro al volo di Lautaro, cercano di gestire il pallone in attesa di un varco. L’Inter si chiude bene e fino alla mezz’ora il Milan non è mai pericoloso. Poi si accendono Leao e Theo e nascono i pericoli: Handanovic, Skriniar e Perisic salvano miracolosamente i nerazzurri. Nerazzurri che nel finale trovano il secondo gol, sempre con Lautaro: Correa lo serve in profondità, Tomori sbaglia il fuorigioco e l’argentino tutto solo in area batte un incolpevole Maignan. Il Milan ha pagato a caro prezzo la solita imprecisione negli ultimi metri.