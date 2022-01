Inter-Milan, attesa per il derby: data e orario non ci sono ancora

È senza dubbio la sfida più attesa, quella che potrebbe decidere lo Scudetto. Parliamo del derby tra Inter e Milan, in programma il primo weekend di febbraio. Come sottolinea il Corriere della Sera, la data precisa non è ancora stata stabilita, si aspetta prima di vedere come andrà avanti la Coppa Italia. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano, l’ipotesi più calda è sabato 5 febbraio. E non è detto che si giochi alle 20.45: la Lega, infatti, sta valutando anche lo slot delle 18.