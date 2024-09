Inter-Milan il piatto forte ma si gioca in altri tre campi: il programma della domenica

vedi letture

Il menù domenicale di Serie A offre come ovvio piatto forte il derby di Milano tra Inter e Milan che si disputerà questa sera alle 20.45 in un San Siro gremito. Ma non sarà l'unica sfida importante da seguire oggi. Intrigante il lunch match tra Fiorentina e Lazio così come pure la gara delle 15 tra Monza e Bologna, con quest'ultimi ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Alle 18 invece l'esordio di Juric sulla panchina della Roma: all'Olimpico arriva l'Udinese che cerca di ritrovare la vetta solitaria della classifica.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA E LUNEDI'

Domenica 22

Fiorentina-Lazio, ore 12.30

Monza-Bologna, ore 15

Roma-Udinese, ore 18

Inter-Milan, ore 20.45

Lunedì 23

Atalanta-Como, ore 20.45

LE GARE DI VENERDI' E SABATO

Venerdì 20

Cagliari-Empoli 0-2

Hellas Verona-Torino 2-3

Sabato 21

Venezia-Genoa 0-2

Juventus-Napoli 0-0

Lecce-Parma 2-2