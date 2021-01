Inter-Milan, nerazzurri con Sanchez a supporto di Lukaku

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter stasera giocherà con Alexis Sanchez a supporto di Romelu Lukaku. Dunque, iniziale panchina per Lautaro Martinez. La scelta di Antonio Conte è ricaduta sul cileno e non sull’argentino per un’ottica di turn over. L’Inter in ogni caso, si schiererà con il consueto 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.