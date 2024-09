Inter-Milan, numeri e statistiche: il bilancio della sfida al momento sorride ai nerazzurri

Va in scena domenica sera il derby numero 93° in Serie A con l’Inter padrone di casa. I rossoneri dopo la brutta sconfitta in Champions League e un avvio molto deludente in campionato, non possono fare altre figuracce, anche perché la posizione di mister Fonseca inizia a vacillare pericolosamente. Per il tecnico portoghese sarà decisivo molto probabilmente il derby di domenica.

Le statistiche e tutti i numeri di Inter-Milan

In casa dell’Inter in Serie A a girone unico (quindi a partire dalla stagione 1929-1930) si sono giocate 92 gare, con il bilancio che sorride ai nerazzurri. Sono state 36 le vittorie dell’Inter contro i 30 pareggi e i 26 successi rossoneri. Milan sotto anche per le reti segnate: 119 i goal rossoneri, 137 quelli dei cugini.