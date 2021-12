Inter, oggi l'ufficialità della risoluzione di Eriksen. Indennità Uefa per recuperare lo stipendio

È previsto per oggi l'annuncio della risoluzione del contratto con l'Inter da parte di Christian Eriksen. Nella giornata di ieri, il giocatore insieme all'agente, ha incontrato Marotta in sede ed è arrivata l'intesa per l'addio consensuale. La decisione dell'autorità medica ha bloccato qualsiasi tipo di trattativa o buonuscita perché non c'era altra possibilità che interrompere il rapporto vista l'impossibilità da parte del giocatore di prendere parte al nostro campionato. Da ora in poi il club proverà a recuperare lo stipendio versato al giocatore in questi mesi di inattività tramite l'indennità Uefa oltre all'assicurazione privata che copre l'attuale valore del cartellino che si aggira intorno agli 11 milioni di euro. Adesso il centrocampista potrà ripartire da un campionato dove le regole siano meno restringenti in merito ai defibrillatori cardiaci, come quello inglese, quello olandese o in patria, in Danimarca, dove l'Odense lo aspetta a braccia aperte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.