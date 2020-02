Ieri sera, l'Inter ha vinto il suo quarto derby di fila in Serie A: non succedeva dal 1983 che la formazione nerazzurra vincesse quattro stracittadine consecutive in campionato. Per il Milan, l'ultimo successo in A nella stracittadina risale al 31 gennaio 2016 (3-0, reti di Alex, Bacca e Niang).