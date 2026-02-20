Inter, risentimento muscolare al soleo per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che il prossimo 7 o 8 febbraio affronterà il Milan nel derby, si è infortunato durante l'ultimo match di Champions League perso 3-1 dai nerazzurri contro il Bodo/Glimt. Ecco le sue condizioni come riporta il sito ufficiale interista: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana".