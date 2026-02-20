Dall'espulsione di Allegri al mancato rosso a Van der Brempt: da Casa Milan filtra una certa irritazione per l'arbitraggio nel match contro il Como

L'arbitro di Mariani nel match contro il Como ha provato una certa irritazione a Casa Milan. In particolare, come spiega stamattina il Corriere dello Sport, ai rossoneri non è andata giù l'espulsione di Massimiliano Allegri e il mancato cartellino rosso a Van der Brempt per il brutto fallo su Strahinja Pavlovic. Scrive il quotidiano romano: "Dal club milanista filtra una certa irritazione per le decisioni arbitrali avvenute durante la partita contro il Como.

Non è andato giù il rosso ad Allegri, che secondo il Milan ha solamente difeso il suo giocatore dopo l’episodio con l’allenatore avversario, ma anche il mancato cartellino a Van der Brempt per un intervento falloso su Pavlovic che ha portato il difensore serbo a lasciare il campo con una forte contusione al perone. Dalla sede di via Aldo Rossi trapela malcontento per alcune decisioni ritenute penalizzanti in una fase chiave del campionato".