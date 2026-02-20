Paolo Maldini: il ricordo social dell’arrivo di Silvio Berlusconi

Il 20 febbraio del 1986 Silvio Berlusconi diventa ufficialmente il proprietario del Milan dopo avere firmato dieci giorni prima, in seguito a una contrattazione atta a salvare i rossoneri da un possibile fallimento che sembrava dietro l'angolo dopo le due retrocessioni in Serie B e una crisi economica ancora prima che sportiva. Questo il palmares del presidente rossonero nella sua lunga avventura alla guida del Milan: otto Scudetti, cinque volte campione d'Europa con 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club. Altri successi: 7 Supercoppe italiane, 5 europee e una Coppa Italia per un totale di 29 trofei in 31 anni.

Uno degli assoluti protagonisti e simboli dell'era berlusconiana è sicuramente Paolo Maldini che, di tutti i trofei elencati poc'anzi, li ha vinti praticamente tutti, fatta eccezione per lo scudetto 2010/2011 e la Supercoppa Italiana di Doha vinta nel 2016, 7 anni dopo il suo ritiro dal calcio. Proprio Paolo Maldini, con una storia Instagram, ha pubblicato la foto di quando il presidente si presentò a Milanello, aggiungendo la data 20 febbraio 1986. Un ricordo minimal, senza concreto uso di parole, che è da interpretare come "ogni parola sarebbe superflua" per rappresentare ciò che è stato il presidente per il Milan e per la storia del calcio.