Leao e le critiche sul suo atteggiamento: "Anche da bambino sorridevo sempre, se cambiassi questa cosa non sarei più Rafael Leao"
MilanNews.it
Rafael Leao ha rilasciato questi dichiarazioni a CBS Sports nel nuovo episodio di "Kickin' It":
Sul nuovo ruolo da centravanti: "Prima dell'inizio della stagione ero pronto a tutto. Quando Allegri mi ha detto che voleva schierarmi da centravanti gli ho risposto che ero pronto. In quel ruolo puoi fare più gol. Nel calcio i numeri sono importanti, se vuoi essere uno dei migliori devi fare gol e assist".
Sul suo atteggiamento: "Non posso cambiare me stesso. Anche da bambino sorridevo sempre, se cambiassi questa cosa non sarei più Rafael Leao".
