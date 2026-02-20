Leao e le critiche sul suo atteggiamento: "Anche da bambino sorridevo sempre, se cambiassi questa cosa non sarei più Rafael Leao"

Rafael Leao ha rilasciato questi dichiarazioni a CBS Sports nel nuovo episodio di "Kickin' It":

Sul nuovo ruolo da centravanti: "Prima dell'inizio della stagione ero pronto a tutto. Quando Allegri mi ha detto che voleva schierarmi da centravanti gli ho risposto che ero pronto. In quel ruolo puoi fare più gol. Nel calcio i numeri sono importanti, se vuoi essere uno dei migliori devi fare gol e assist".

Sul suo atteggiamento: "Non posso cambiare me stesso. Anche da bambino sorridevo sempre, se cambiassi questa cosa non sarei più Rafael Leao".