Impallomeni: "Gli arbitri sono divorati da quest'ansia collettiva che sta annebbiando tutti"

Stefano Impallomeni, su TMW Radio, è tornato sul caos tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri in Milan-Como: "Anche all'andata c'è stata tensione. Bene che abbia chiesto scusa Fabregas. Per me non c'è simpatia tra i due.

Anche gli arbitri sono divorati da quest'ansia collettiva che sta annebbiando tutti. C'è un condizionamento generale dei comportamenti. L'arbitro è sempre sotto pressione, non c'è serenità. Non vedo tranquilli gli arbitri ma anche gli allenatori".