Leao sul derby: "Giocarlo è incredibile, è la gara più bella della stagione"
Rafael Leao ha rilasciato questi dichiarazioni a CBS Sports nel nuovo episodio di "Kickin' It":
Sul derby di Milano: "I giorni prima del derby non esci, stai a casa. E' una settimana davvero folle, tutti vogliono i biglietti, tutti parlano di quella partita che è la più bella della stagione. Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere. Dopo la partita tutti parlano di quella gara per giorni. Giocare il derby è incredibile, i tifosi cantano dall'inizio alla fine".
Su Pulisic: "Abbiamo un bel rapporto, ora ci conosciamo meglio anche in campo. Abbiamo avuto entrambi qualche infortunio in questa stagione, quindi non abbiamo giocato tanto insieme, ma è un grande giocatore. Quando gioca pensi sempre che possa creare qualcosa".
