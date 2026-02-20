Marino: "Il recupero con il Como andava considerata come una partita scudetto"

vedi letture

Durante Off Side su Sportitalia, Pierpaolo Marino ed Enrico Camelio hanno analizzato così la sfida tra Milan e Como: "Il recupero con il Como andava considerata come una partita scudetto, ho visto una partita che non mi ha entusiasmato. Nemmeno dalla parte del Como, il Milan ha giocato meglio.

Se crei aspettative e non fai gol. Poi il Milan il gol se lo è fatto da solo. Camelio, invece, alle dichiarazioni di Marino ha risposto così: "Quando il Milan deve fare la partita non riesce, bisogna aspettarsi qualcosa in più.