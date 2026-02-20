La Juve chiede alla Figc la grazia per Kalulu: "Acclarata ingiustizia"

Oggi alle 17:10
di Francesco Finulli
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - La Juventus ha chiesto la grazia per Pierre Kalulu dopo la squalifica per la contestata doppia ammonizione di San Siro. Il club bianconero, infatti, si è rivolto al presidente della Figc Gabriele Gravina per annullare il turno di stop per "l'acclarata ingiustizia". Le speranze di avere Kalulu a disposizione per la gara di domani contro il Como sono minime. (ANSA).