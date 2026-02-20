Serafini su Tare: "Troppo spesso scavalcato in scelte di mercato avventate e prive di strategia"

Serafini su Tare: "Troppo spesso scavalcato in scelte di mercato avventate e prive di strategia"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:10News
di Federico Calabrese

Luca Serafini, nel suo consueto editoriale su MilanNews.it, ha parlato così di Igli Tare: "Già si parla invece di un precoce addio di Igli Tare, troppo spesso scavalcato in scelte di mercato avventate (Mateta ultima perla) e prive di strategia.

Se così fosse, come il tam-tam crescente farebbe supporre, questo club non potrebbe che fare una scelta diversa, migliore, oculata con Giovanni Sartori, ma temo che le condizioni di lavoro sarebbero anche per lui le medesime, soffocate da ingerenze insopportabili. Stante l'attuale quadro dell'area sportiva".