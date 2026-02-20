Galliani Jr: "Scompaiono i presidenti tifosi, ci sono quelli che fanno business ma la squadra va sempre sostenuta"

Gianluca Galliani, figlio dello storico amministratore delegato del Milan Adriano, è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, raccontando i bei tempi andati dell'epopea berlusconiana rossonera, quando siamo giunti all'anniversario numero 40 dell'acquisto del club da parte del Cavaliere.

Il parere di Galliani Jr sul Milan attuale: "Sul calcio dico che credo abbia preso una direzione chiara, il calcio vedrà un aumento dei ricavi esponenziale per le grandi squadre che fanno le grandi competizioni. Saranno sempre più forti e con forte ricavi, e potranno allestire grandi rose, per le piccole ci sarà sempre meno spazio. Non mi piace questa via intrapresa. Le competizioni nazionali scenderanno di livello, sarà un calcio più di élite, dove si giocherà tantissimo e ci si dovrà attrezzare con rose, anche per gli infortuni. Sul Milan dico che sono cresciuto a Milanello, lo amo in maniera viscerale, il mio cuore mi porta sempre a vedere il bello. Non credo faccia bene tutta questa negatività sul Milan e sulla Serie A. È evidente che in un contesto dove i livelli economici si alzano, dove scompaiono i presidenti tifosi ma ci sono quelli che fanno business, credo che la squadra vada sempre sostenuta. Queste proprietà debbano avere un grande rispetto per i tifosi e mettere sempre al centro la loro passione, avendo delle bandiere, dei giovani dei propri vivai. E' un calcio che si sta staccando dalla gente".