Serie A, diffidati e squalificati della 26esima giornata
Stasera riparte la Serie A, con l'anticipo tra Sassuolo e Verona che darà il via alla 26esima giornata del campionato. Di seguito la lista degli squalificati e dei diffidati di ogni squadra:
ATALANTA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Nessuno
BOLOGNA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler
CAGLIARI
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Esposito, Gaetano
COMO
Squalificati: Paz - 1 giornata - Salta Juventus (26ª)
Diffidati: Addai, Da Cunha
CREMONESE
Squalificato: nessuno
Diffidati: Vardy, Terracciano
FIORENTINA
Squalificati: Mandragora - 1 giornata - Salta Pisa (26ª)
Diffidati: Dodò, Fagioli, Parisi
GENOA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Masini, Marcandalli
INTER
Squalificati: Barella - 1 giornata - Salta Lecce (26ª), Calhanoglu - 1 giornata - Salta Lecce (26ª)
Diffidati: Bastoni
JUVENTUS
Squalificati: Kalulu - 1 giornata - Salta Como (26ª)
Diffidati: Locatelli, McKennie
LAZIO
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Cancellieri
LECCE
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Nessuno
MILAN
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
NAPOLI
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Nessuno
PARMA
Squalificati: Circati - 1 giornata - Salta Milan (26ª)
Diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Valenti
PISA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Aebischer
ROMA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Mancini, Ndicka, Wesley
SASSUOLO
Squalificati: Matic - 1 giornata - Salta Verona (26ª), Muharemovic - 1 giornata - Salta Verona (26ª)
Diffidati: Doig, Fadera, Matic, Muric, Walukiewicz
TORINO
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Aboukhlal
UDINESE
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Davis, Karlstrom
VERONA
Squalificati: Akpa-Akpro - 1 giornata - Salta Sassuolo (26ª), Orban - 2 giornate - Salta Sassuolo (26ª) e Napoli (27ª)
Diffidati:Nessuno
