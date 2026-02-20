Serie A, diffidati e squalificati della 26esima giornata

di Andrea La Manna

Stasera riparte la Serie A, con l'anticipo tra Sassuolo e Verona che darà il via alla 26esima giornata del campionato. Di seguito la lista degli squalificati e dei diffidati di ogni squadra: 

ATALANTA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Nessuno

BOLOGNA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler

CAGLIARI
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Esposito, Gaetano

COMO
Squalificati: Paz - 1 giornata - Salta Juventus (26ª)
Diffidati: Addai, Da Cunha

CREMONESE
Squalificato: nessuno
Diffidati: Vardy, Terracciano

FIORENTINA
Squalificati: Mandragora - 1 giornata - Salta Pisa (26ª)
Diffidati: Dodò, Fagioli, Parisi

GENOA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Masini, Marcandalli

INTER
Squalificati: Barella - 1 giornata - Salta Lecce (26ª), Calhanoglu - 1 giornata - Salta Lecce (26ª)
Diffidati: Bastoni

JUVENTUS
Squalificati: Kalulu - 1 giornata - Salta Como (26ª)
Diffidati: Locatelli, McKennie

LAZIO
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Cancellieri

LECCE
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Nessuno

MILAN
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

NAPOLI
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Nessuno

PARMA
Squalificati: Circati - 1 giornata - Salta Milan (26ª)
Diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Valenti

PISA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Aebischer

ROMA
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Mancini, Ndicka, Wesley

SASSUOLO
Squalificati: Matic - 1 giornata - Salta Verona (26ª), Muharemovic - 1 giornata - Salta Verona (26ª)
Diffidati: Doig, Fadera, Matic, Muric, Walukiewicz

TORINO
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Aboukhlal

UDINESE
Squalificati: Nessuno
Diffidati: Davis, Karlstrom

VERONA
Squalificati: Akpa-Akpro - 1 giornata - Salta Sassuolo (26ª), Orban - 2 giornate - Salta Sassuolo (26ª) e Napoli (27ª)
Diffidati:Nessuno