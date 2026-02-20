Pellegatti: "Sorprendente! La Gazzetta non ha riservato una riga per i 40 anni dall’acquisto del Milan di Silvio Berlusconi"

Per tutti i tifosi del Milan quella del 20 febbraio è una data da cerchiare in rosso, visto che segna l’inizio dell’epopea da 29 trofei di Silvio Berlusconi da presidente del Milan: un’epoca che ha fatto la storia non solo del club rossonero, ma di tutto il calcio mondiale.

Carlo Pellegatti, in un suo video su YouTube, commenta la scelta de La Gazzetta dello Sport di non celebrare la ricorrenza. Le sue parole:

“Come sapete ho massimo rispetto, la massima attenzione quando parlo di giornali e quando parlo di colleghi. Massimo rispetto e massima attenzione è quello che dico. Ma scusate, trovo sorprendente che il quotidiano sportivo di Milano, che Silvio Berlusconi, come tanti di noi, leggeva appena aperti gli occhi appena svegliati, cioè la Gazzetta dello Sport, non abbia riservato una riga, se non le parole di circostanza del presidente Paolo Scaroni, non abbia riservato un articolo, una pagina, due pagine, per i 40 anni dall’acquisto del Milan di Silvio Berlusconi che la Gazzetta ha seguito in maniera capillare grazie ai giornalisti, uno su tutti Alberto Cerruti, dando una cronaca in quei giorni drammatici. Sono passati 40 anni e la Gazzetta - protagonista 40 anni fa come altri quotidiani come il Corriere dello Sport con Franco Ordine, Tuttosport, Il Giornale - che non abbia dedicato una pagina al nostro presidente, non abbia dedicato ad un uomo di calcio protagonista per trent’anni, non abbia dedicato un articolo. Non dico una pagina o due pagine, quello che hanno fatto il Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale, il Corriere della Sera. È sorprendente, e scusate, visto che ho rispetto, non metto altri partici presenti e non metto altri sostantivi. La Gazzetta non ha dedicato nulla a Silvio Berlusconi per i 40 anni da quando ha comprato il Milan, e ci ha permesso di vivere anni meravigliosi. A noi, ma anche alla Gazzetta dello Sport”.