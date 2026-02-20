Sabatini deciso: “Mattarella va all’Olimpiadi e La Russa fa l’interista, deve farla finita”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha risposto a diverse domande postegli dai tifosi. Queste le sue risposte:

La Russa e Sala non solo tifosi - "La Russa e il sindaco di Milano Sala non possono essere solo tifosi. Sala è il sindaco di Milano non può parlare da sindaco di Milano dicendo Del Piero era un simulatore. Ora con tutto il rispetto Del Piero ha fatto un po' pi di lui nella storia d'Italia. Dice che ha visto dei video, ma che Sala passi il tempo come un bimbetto a cercare i video di Del Piero che simula. E La Russa la deve far finita, la seconda carica dello stato non può parlare da tifoso. La prima carica dello stato è Mattarella che va a vedere le Olimpiadi, la seconda fa il tifoso del'Inter, ma ci sarà una via di mezzo o no. Non sono chiacchiere da bar, in che bar andate voi? Fatemi capire"