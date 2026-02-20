Caso Vinicius: la Federcalcio brasiliana chiede rigore a Fifa e Uefa

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 20 FEB - La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha preso posizione e ha chiesto alla Fifa e all'Uefa di adottare misure severe per punire i responsabili del nuovo caso di razzismo commesso contro Vinícius, attraverso lettere inviate alle due entità, si legge in un comunicato ufficiale. Nel documento, firmato dal presidente Samir Xaud, la Cbf ha ribadito di aspettarsi che la Fifa monitori il caso e che la Uefa adotti tutte le misure necessarie, nonché "un'indagine approfondita" per identificare e punire i responsabili degli insulti razzisti.

"La Cbf ha inoltre inviato una richiesta formale alla Uefa per un'indagine approfondita sugli atti commessi contro Vinicius Jr., tenendo conto delle testimonianze della vittima e dei presenti, per identificare e punire in modo esemplare i responsabili dell'episodio", prosegue la nota. (ANSA).