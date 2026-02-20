Borghi sottolinea: “Dopo i cambi il Milan ha avuto più parte nel match”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del match tra Milan e Como di mercoledì sera, analizzando prestazione collettiva e parlando delle ambizioni rossonere per lo scudetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"È stato uno spartito visto tante volte, il Milan ha lasciato fare all'avversario evitando di correre dei rischi e poi l'avversario appena ha un attimo di naturale calo lo va a prendere con queste situazioni. Solo che questa volta il Milan non ha concretizzato e c'è stato l'errore di Maignan, errore in costruzione. Maignan, che in questa stagione ha portato tantissimi punti al Milan, forse il migliore della stagione, ha sbagliato e il Como è passato in vantaggio. Il Milan poi ha reagito, perchè c'è stata l'occasione di Tomori, ma ha anche rischiato perchè c'è stata la parta di Maignan su Sergi Roberto. Allegri poi ha cambiato l'impostazione dell'azione e anche li davanti perchè con questa conformazione il reparto offensivo fa fatica. Quando ha fatto i cambi, Fullkrug, Saelemaekers, Fofana, Pulisic, il Milan ha avuto più parte nel match, più potenza. Il gol è arrivato in una situazione emblematica di cosa siano le due squadre. Jashari per Leao l'aveva pensata come giocata"