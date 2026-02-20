Sabatini su Fabregas-Saelemaekers: “Gravissimo, neanche in terza categoria. Risultato? Espulso Allegri e Fabregas in campo, ma che roba è!”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha risposto a diverse domande postegli dai tifosi. Queste le sue risposte:

Allegri-Fabregas, che lite ! "Si e a me sembra incredibile quello che è successo perchè si rischia di far passare in primo piano il bisticcio davanti alla sala stampa, ma quello che è gravissimo è quello successo in campo. L'allenatore che tocca, mette la mano addosso, al giocatore della squadra avversaria, è qualcosa di incredibile. Non va bene, non può accadere neanche in terza categoria, figuriamoci in Serie A. In Premier, in qualsiasi altro campiontao ci sarebbe stato il rosso per Fabregas e invece che è successo, l'arbitro non si è accorto di nulla, il quarto uomo non si è accorto di nulla, al Var non hanno segnalato nulla, l'assistente non ha detto nulla, ha protestano Allegri, espulso Allegri e in campo ancora Fabregas: ma che roba è. E poi Fabregas che si scusa, calma con le scuse perchè le scuse o sono sincere e sensate o sennò sono un esercizio di ipocrisia. Le scuse non lavano tutto"