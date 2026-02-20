Borghi analizza: “Interessate lo scambio continuo tra Modric e Jashari nelle due fasi”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del match tra Milan e Como di mercoledì sera, analizzando prestazione collettiva e parlando delle ambizioni rossonere per lo scudetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Il Milan ha dovuto fronteggiare tante assenze, da Rabiot e Loftus che hanno tolto fisicità, in più Pulisic e Saelemaekers erano disponibili solo a partita in corso. Bene Athekame ma ripeto, Saelemaekers oltre a portare cose tecniche, porta anche un contributo di personalità e di intensità che è ai limiti dell'irrinunciabile. Il Milan aspettava con una traccia da 5-4-1, una cosa interessante era lo scambio che facevano Modric e Jashari nelle due fasi. In fase di non possesso Modric diventava l'equilibratore davanti alla difesa e Jashari l'interno di centrosinistra, mentre il Milan quando poteva costruire l'azione la tendenza era quella di scambiarsi. L'idea si è vista quando la partita si è vista svilupparsi perchè l'idea era sfruttare la grande capacità di Jashari di costruire alla distanza per andare a pescare situazioni in cui la corsa di Leao potesse fare la differenza"