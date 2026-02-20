Sabatini evidenzia: “Fabregas ha cambiato il suo Como, molto più prudente e meno aperto”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha risposto a diverse domande postegli dai tifosi.

Milan staccato a -7 dalla vetta - "Si, ma anche a +8 dal quinto posto che è il vero obiettivo dei rossoneri che hanno giocato contro il Como una partita migliore rispetto all'andata, almeno dal punto di vista della proposta di gioco, poi sono stati molto meno efficaci quando ci sono stati gli inserimenti per andare a calciare. Pochi hanno notato che Fabregas ha cambiato molto il suo Como, molto più prudente, molto meno aperto, zero centravanti, poi il Milan l'ha regalata con Maignan la partita. Questa è la verità senza tanti giri di parole e storie"