Serafini su Scaroni: "Ancora una volta non ha perso l'occasione di picconare la storia con le sue dichiarazioni"

Luca Serafini, nel suo editoriale pubblicato su MilanNews.it, ha parlato così di Paolo Scaroni: "Ancora una volta, l'ennesima, Paolo Scaroni non ha perso l'occasione di picconare la storia con le sue dichiarazioni.

Ha detto che qualche volta si dimentica di essere il presidente del Milan (anche noi del resto), aggiungendo di prendere lezioni di calcio da Marotta, nel giorno in cui il presidente dell'Inter ha tenuto una conferenza stampa sui fatti di Inter-Juventus nella sede della Lega calcio, con tanto di backdrop del logo alle sue spalle.

Ne ho viste, nella mia vita, di presidenze rossonere inadeguate: Buticchi, Colombo, Farina, i fantasmi Pardi, Duina, Morazzoni, Lo Verde, Yongong Li, ma (a parte Farina e il cinese) erano tutti milanisti appassionati. E se non altro stavano zitti".