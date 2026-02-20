Bucchioni critico: "Simulazioni? Serve sanzionarli. Il sistema non funziona"

Enzo Bucchioni, in collegamento su TMW Radio durante Maracanà, è tornato sulla questione simulazioni in Serie A: "Il problema sono le regole. Bisogna metterle e farle rispettare. Bastoni è l'ultimo episodio di una serie che dura da inizio campionato.

Da quanto diciamo perché non si interviene in certe situazione? Vediamo simulazioni, urla dopo un tocco leggero, ma oggi ci sono le telecamere. Ora serve sanzionarli. Bastoni è solo l'ultimo. Il sistema non funziona, il Giudice Sportivo non interviene, neanche la FIGC".