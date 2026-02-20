Baturina scherza: "Se il Milan potesse fare più maglie di Modric saremmo contenti. La vogliamo tutti"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Como, sfida terminata con il risultato di 1-1, il centrocampista dei Lariani Martin Baturina è intervenuto ai microfoni di DAZN non solo per parlare della sfida contro il Diavolo, ma anche del suo connazionale e numero 14 rossonero Luka Modric.

Giocare contro Modric per un croato è sempre speciale.

"Che posso dire di Luka, siamo amici grazie alla Nazionale, è un sogno giocare con e contro di lui. Sono felice che stia facendo molto bene con il Milan, è un traguardo enorme sfidarlo".

Le ha dato la sua maglietta?

"No, me l'ha data all'andata e ora l'ha data a Smolcic. Se il Milan ne può fare di più siamo tutti più contenti".