Leao e il rapporto con Ibra: "So che se ho bisogno di qualcosa lui c'è per me"

Rafael Leao ha rilasciato questi dichiarazioni a CBS Sports nel nuovo episodio di "Kickin' It":

Su Ibrahimovic: "Era molto esigente da calciatore, anche troppo. Una volta ha giocato una partita in allenamento con alcuni della Primavera. Dopo aver perso andò dal mister che quella era l'ultima volta che quei giovani sarebbero venuti ad allenarsi con noi. Per me è sempre stata una pressione positiva, con persone così puoi imparare tanto. Se ti parlano è perchè sono interessate a te. Anche oggi parlo tanto con Ibra, abbiamo un bel rapporto. Mi ha aiutato tanto, lo voglio nella mia. So che se ho bisogno di qualcosa lui ci sarà per me".

Sullo scudetto vinto: "Non me l’aspettavo. Dopo l'ultima partita, mi hanno detto che ero stato il miglior giocare della stagione. Non me l'aspettavo, è stata certamente una delle mie stagioni migliori a livello personale, ma anche di squadra".