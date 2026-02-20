Zazzaroni attacca: “Se chiami i vertici dell’AIA, devi dire esplicitamente che ce l’hanno con te, sennò sei ridicolo”

Oggi alle 14:33News
di Andrea La Manna

Nel suo profilo Instagram, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato un post in riferimento a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in riferimento all'eventuale chiamata fatta dalla società rossonera ai vertici dell'AIA per lamentarsi degli errori arbitrali, soprattutto dopo la partita di mercoledi sera tra Milan e Como. 

Queste le sue parole: