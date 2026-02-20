Leao esalta Pulisic: "Grande giocatore. Quando è in campo pensi sempre che possa creare qualcosa"

vedi letture

Rafael Leao ha rilasciato questi dichiarazioni a CBS Sports nel nuovo episodio di "Kickin' It":

Sul derby di Milano: "I giorni prima del derby non esci, stai a casa. E' una settimana davvero folle, tutti vogliono i biglietti, tutti parlano di quella partita che è la più bella della stagione. Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere. Dopo la partita tutti parlano di quella gara per giorni. Giocare il derby è incredibile, i tifosi cantano dall'inizio alla fine".

Su Pulisic: "Abbiamo un bel rapporto, ora ci conosciamo meglio anche in campo. Abbiamo avuto entrambi qualche infortunio in questa stagione, quindi non abbiamo giocato tanto insieme, ma è un grande giocatore. Quando gioca pensi sempre che possa creare qualcosa".

