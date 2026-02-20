MN - Infortunio Pavlovic: terapie e lavoro personalizzato a Milanello

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il 31 del Milan Strahinja Pavlovic ha svolto nella giornata odierna delle terapie e un lavoro personalizzato a seguito dell'infortunio procuratosi durante la partita col Como di mercoledi sera, infortunio che letteralmente per un miracolo non ha portato alla rottura del perone e alla conseguente stagione finita. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno con la speranza di averlo in campo l'1 marzo a Cremona.

L'INFORTUNIO - Si tratta di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In parole povere: il fortissimo colpo subito - per il quale l'arbitro Mariani non ha incredibilmente ritenuto opportuno neanche estrarre il cartellino giallo, nonostante l'intervento fosse evidentemente da 'cartellino arancione' - è arrivato ad interessare anche la zona ossea del perone del difensore serbo con conseguente fuoriscita abbondante di sangue; fortunatamente, però, gli esami non hanno rivelato fratture: il rischio, considerando la forza del colpo subito e la zona in cui gli è arrivato, era alto.

Di Antonio Vitiello